В Санкт-Петербурге 14-летний школьник получил серьезное отравление на уроке физкультуры

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Ученик одной из петербургских школ употребил неизвестное психотропное вещество на уроке физкультуры и потерял сознание. Отравившегося подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным СМИ Санкт-Петербурга, инцидент произошел в учебном заведении, расположенном в Адмиралтейском районе. Четырнадцатилетний мальчик выпил неизвестное вещество психотропного действия и отравился — подростка в бессознательном состоянии увезли в больницу непосредственно с урока физкультуры.

"Пострадавший подросток находится в тяжелом состоянии — у него острое пероральное отравление, спровоцированное веществом психотропного действия. Школьник принес бутылку с жидкостью на урок и пил ее вместе с двумя приятелями, однако плохо стало только ему", — уточняют медики.