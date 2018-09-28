Женщина несколько месяцев жила рядом с разлагающимся трупом своей матери

Пожилая жительница Соединенных Штатов Америки в течение нескольких месяцев наблюдала за разлагающимся телом своей матери. В конце концов женщину обвинили в преступном сокрытии смерти.
Донна Сью Хадженс из Энфилда, что на территории Северной Каролины, не стала хоронить свою 93-летниюю мать, когда та умерла. "Я просто хотела изучить все стадии смерти", — оправдывается женщина, которая не пускала в дом родственников под самыми разными предлогами.
Соседи Хадженс говорят, что в районе ее дома чувствовался характерный запах, однако они думали, что все дело в неисправной канализации. Правда вскрылась, когда Донна Сью все-таки решила похоронить свою мать и, соответственно, обратилась в специализированное бюро.
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