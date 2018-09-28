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Женщина несколько месяцев жила рядом с разлагающимся трупом своей матери

Пятница, 28 Сентября 2018 12:07
Женщина несколько месяцев жила рядом с разлагающимся трупом своей матери Фото из открытых источников

Пожилая жительница Соединенных Штатов Америки в течение нескольких месяцев наблюдала за разлагающимся телом своей матери. В конце концов женщину обвинили в преступном сокрытии смерти.

 

Донна Сью Хадженс из Энфилда, что на территории Северной Каролины, не стала хоронить свою 93-летниюю мать, когда та умерла. "Я просто хотела изучить все стадии смерти", — оправдывается женщина, которая не пускала в дом родственников под самыми разными предлогами.

 

Соседи Хадженс говорят, что в районе ее дома чувствовался характерный запах, однако они думали, что все дело в неисправной канализации. Правда вскрылась, когда Донна Сью все-таки решила похоронить свою мать и, соответственно, обратилась в специализированное бюро.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Трупы
 
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