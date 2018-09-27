Бобёр-вредитель оставил без света 1,5 тысячи человек на Алтае

Обрыв линии элетроснабжения, в результате которого без света остались полторы тысячи жителей Солтонского района Алтайского края, произошел по вине бобра. Зловредное животное, как уточняют официальные представители "Алтайэнерго", подгрызло дерево, которое в итоге упало на провода и оборвало их.
Для того, чтобы восстановить подачу электричества, энергетикам потребовалось работать в течение несколько часов. Как отмечают специалисты, подобные инциденты — не редки для этих мест. Несколько лет назад, например, бобры повредили линию электропередачи, которая вела в населенный пункт под названием Бобровка.
На энергообъекты, при этом, проникают не только животные, но и люди — последнее часто заканчивается для нарушителей довольно трагично.
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