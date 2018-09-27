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В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя

Четверг, 27 Сентября 2018 08:30
В «отравителе Скрипалей» узнали полковника ГРУ. СМИ назвали его настоящее имя Фото из открытых источников

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

 

По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

 

Как утверждают Bellingcat и The Insider, Чепига взял имя «Руслан Боширов» после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС России. В расследовании говорится, что Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 г. в деревне Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет поступил в ДВОКУ, которое готовило в том числе офицеров спецназа ГРУ. После окончания училища Чепига, по данным Bellingcat и The Insider, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, которая участвовала во второй чеченской войне и «была замечена рядом с границей Украины в конце 2014 г.». Звание Героя России Анатолий Чепига получил в декабре 2014 г., пишет издание Ведомости.

 

«Би-би-си» не получило официальных комментариев от властей Великобритании, однако написало, что «существует уверенность в этой идентификации».

 

Великобритания считает Руслана Боширова и еще одного россиянина, Александра Петрова, причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон ранее допускал, что эти имена могут быть ненастоящими. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

 

Кремль отрицает причастность Петрова и Боширова к разведке. Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, сказал президент.

 

После заявления Путина Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.

 

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали копию заявления о выдаче паспорта Петрову. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о его прежней жизни. Также сообщалось, что паспорта Петрову и Боширову были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором якобы получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

 

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Корреспонденту ABC News Патрику Ривелу и журналисту The Independent Оливеру Кэроллу сообщили, что это номер приемной Министерства обороны России. На вопрос о Петрове им не ответили. Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Человек, ответивший на звонок, назвался администратором минимаркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером.

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги отравление Скрипаля
 
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