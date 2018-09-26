Задержанный в Калифорнии убийца бомжей оказался нелегальным мигрантом

Правоохранители Калифорнии задержали мужчину, которого подозревают в убийстве как минимум трех бездомных. "Убийцей бомжей" оказался сорокасемилетний уроженец Сальвадора, которого уже шесть раз депортировали из Соединенных Штатов Америки, однако он всякий раз возвращался.
По данным Associated Press, Рамон Эскобар осуществил семь нападений на бездомных, спящих на улицах Лос-Анджелеса. Троим жертвам преступника не удалось выжить, еще один пострадавший мужчина находится в коме. Полиция говорит, что Эскобар нападал на бомжей с целью ограбления.
На момент задержания убийца был вооружен болторезом и бейсбольной битой — эти орудия Эскобар использовал для того, чтобы забить насмерть троих бездомных. У мужчины богатая криминальная история — его шесть раз депортировали из США, судили за грабеж, а также за публичное пьянство и нападения на людей.
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