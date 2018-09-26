В Москве ребенок получил травмы головы на аттракционе "Тренажер космонавта"

Катание на аттракционе под названием "Тренажер космонавта" завершилось госпитализацией для двенадцатилетнего жителя Москвы, который в результате посещения аттракциона получил травмы головы. Об инциденте, имевшем место в столичном семейном парке на улице Крылатской, сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве.
По словам Ивановой, ребенок решил покататься на "Тренажере космонавта" двадцать второго сентября. Оператор аттракциона закрепил ноги мальчика при помощи металлической перекладины и запустил механизм. Однако во время движения перекладина открепилась и нанесла удар ребенку в лицо.
На территории парка не нашлось пункта оказания медпомощи, поэтому ребенка с различными травмами головы доставили в медицинское учреждение. В данный момент по факту инцидента инициировано уголовное производство — владельцев аттракциона обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.
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