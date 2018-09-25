Мошенник выманил деньги у 20 женщин, не выходя из тюрьмы

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Отбывающий срок в колонии заключенный сумел выманить приличные суммы у двух десятков женщин, используя телефон с доступом к Сети. О мошеннике, который теперь просидит за решеткой на пять лет дольше, сообщили офпредставители управления МВД по Архангельской области.

Тридцатипятилетний мужчина, как уточняется, знакомился со своими жертвами в социальной сети, выдавая себя за военного. Мошенник входил к женщинам в доверие, и в какой-то момент сообщал каждой из них, что решил перебраться в другую часть, поближе к своей новой знакомой.

"Затем наш кавалер звонил жертве и просил деньги в долг — подстраиваясь под каждый конкретный случай, он получал от четырех до ста тысяч рублей. "Легенда", при этом, была простая — во время якобы переезда у него будто бы ломался автомобиль, и, соответственно, для ремонта срочно требовались деньги", — рассказывают в полиции.