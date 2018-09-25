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В пригороде Сан-Франциско внезапно обнаружили ядерный могильник‍

Вторник, 25 Сентября 2018 12:36
В пригороде Сан-Франциско внезапно обнаружили ядерный могильник‍ Фото из открытых источников

На территории судостроительного предприятия, расположенного в пригороде Сан-Франциско, случайно обнаружилось хранилище ядерных отходов, радиоактивное загрязнение от которых способно оставить несколько мегаполисов без населения.

 

"Фон", генерируемый обнаруженными радиоактивными отходами, в шесть раз превышает показатели, допустимые для промышленных объектов, связанных с атомной энергетикой.

 

Отходы, по данным издания San Francisco Chronicle, хранились в ангаре, который когда-то принадлежал Военно-морским силам Соединенных Штатов Америки — участок, где нашли радиоактивные материалы, был закреплен за военными до 1969-го года. Согласно неподтвержденной информации, речь идет о радии, который применялся в системах аварийного освещения боевых кораблей ВМС США.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Ядерные отходы
 
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