Японка четыре года прятала тело ребенка в камере хранения

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Японские полицейские проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в одной из ячеек камеры хранения на ЖД-станции в Токио. О жуткой находке сообщил японский телеканал NHK.

По данным которого, сорокадевятилетняя японка, которая прятала тело своего родившегося мертвым ребенка в камере хранения на вокзале, сама пришла в полицию и все рассказала.

Выяснилось, что четыре года назад Эми Сусаки родила в домашних условиях, и увидев, что ребенок не подает признаков жизни, запаниковала и спрятала тело в камере хранения на железнодорожной станции. Затем, на протяжении четырех лет, женщина регулярно платила за аренду ячейки (2-5 американских долларов в день). В данный момент по делу инициирована полицейская проверка.