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Японка четыре года прятала тело ребенка в камере хранения

Вторник, 25 Сентября 2018 11:12
Японка четыре года прятала тело ребенка в камере хранения Фото из открытых источников

Японские полицейские проводят проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в одной из ячеек камеры хранения на ЖД-станции в Токио. О жуткой находке сообщил японский телеканал NHK.

 

По данным которого, сорокадевятилетняя японка, которая прятала тело своего родившегося мертвым ребенка в камере хранения на вокзале, сама пришла в полицию и все рассказала.

 

Выяснилось, что четыре года назад Эми Сусаки родила в домашних условиях, и увидев, что ребенок не подает признаков жизни, запаниковала и спрятала тело в камере хранения на железнодорожной станции. Затем, на протяжении четырех лет, женщина регулярно платила за аренду ячейки (2-5 американских долларов в день). В данный момент по делу инициирована полицейская проверка.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Япония последние новости
 
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