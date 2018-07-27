На Урале девочка спасала маму от насильника и получила 60 ударов ножом

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Зверское двойное убийство, поставившее на уши город Карталы, что на юге Челябинской области, остается весьма загадочным даже несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые местной полицией в процессе расследования.

По данным следствия, в доме по адресу Зеленая, 54 были обнаружены два тела со следами насильственной смерти — одной из погибших является 46-летняя женщина, а во второй опознали ее шестнадцатилетнюю дочь. Правоохранители прорабатывают несколько версий, однако основная выглядит так: в гости к женщине пришли знакомые — ранее судимый тридцатидевятилетний местный житель и его жена. После застолья гости ушли, однако через некоторое время мужчина вернулся и попытался изнасиловать хозяйку.

"Женщина оказала отпор и тогда насильник схватил нож и ударил ее в сердце. На крики выбежала ее дочь, которую преступник ударил ножом не менее шестидесяти раз. Утром тела жены и дочери обнаружил глава семейства, вернувшийся с ночной смены. Сперва подозрения упали на него, но через несколько дней все-таки удалось установить настоящего убийцу", — рассказывают правоохранители.