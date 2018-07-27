Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» На Урале девочка спасала маму от насильника и получила 60 ударов ножом

На Урале девочка спасала маму от насильника и получила 60 ударов ножом

Пятница, 27 Июля 2018 15:04
На Урале девочка спасала маму от насильника и получила 60 ударов ножом Фото из открытых источников

Зверское двойное убийство, поставившее на уши город Карталы, что на юге Челябинской области, остается весьма загадочным даже несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые местной полицией в процессе расследования.

 

По данным следствия, в доме по адресу Зеленая, 54 были обнаружены два тела со следами насильственной смерти — одной из погибших является 46-летняя женщина, а во второй опознали ее шестнадцатилетнюю дочь. Правоохранители прорабатывают несколько версий, однако основная выглядит так: в гости к женщине пришли знакомые — ранее судимый тридцатидевятилетний местный житель и его жена. После застолья гости ушли, однако через некоторое время мужчина вернулся и попытался изнасиловать хозяйку.

 

"Женщина оказала отпор и тогда насильник схватил нож и ударил ее в сердце. На крики выбежала ее дочь, которую преступник ударил ножом не менее шестидесяти раз. Утром тела жены и дочери обнаружил глава семейства, вернувшийся с ночной смены. Сперва подозрения упали на него, но через несколько дней все-таки удалось установить настоящего убийцу", — рассказывают правоохранители.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости убийство
Главное за сутки
Китай отменит визы для граждан РФ Китай отменит визы для граждан РФ Российская Федерация и Китайская Народная Республика подпишут договор о двустороннем безвизовом режиме. Соответствующими сведениями поделился с информагентством ТАСС Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ. "У нас с…
Какова вероятность новых санкций против России? Какова вероятность новых санкций против России? Новые санкции против Российской Федерации вероятнее всего будут утверждены Конгрессом Соединенных Штатов Америки уже до конца текущего года. Так считает эксперт международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, по мнению которого,…
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ. "(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать…
Читайте также
На Алтае 15-летняя девочка зарубила котенка топором На Алтае 15-летняя девочка зарубила котенка топором Жестокое убийство котенка, осуществленное пятнадцатилетней жительницей Алтайского края при помощи топора и записанное на видео ее подругой, вызвало шок у пользователей Сети. По данным телеграм-канала Life Shot, малолетние живодеры убили…
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии Два лица, с которыми в Индонезии появился на свет ребенок-мутант в Индонезии — это не единственная его особенность. В черепной коробке малыша, как отмечают местные врачи, находятся сразу два головных…
Жертвами затонувшей в США лодки стали 13 человек Жертвами затонувшей в США лодки стали 13 человек Капитан лодки, при крушении которой в американском штате Миссури погибли 13 человек, разрешил пассажирам не надевать спасательные жилеты. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на одну из пострадавших. По…
Тема дня
Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"? Почему Вашингтон так бесит "Крымский вопрос"?

На протяжении уже нескольких лет вопрос Крыма является одним из наибольших камней преткновения в меж...

Фото
Тайный пляж островов Мариета Тайный пляж островов Мариета

Плайя-дель-Амор, более известный как Скрытый пляж, является отличительной чертой островов Мариета, р...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США Маленькая хитрость пенсионной реформы ... в США
"Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа "Крымская декларация" - жирный крест на встрече Путина и Трампа
"Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак" "Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак"
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.