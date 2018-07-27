Иллюминатор выпал из вертолета ВВС США во время полета в Японии

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Жители Японии получили очередной повод не любить американских военных, постоянно присутствующих на территории страны восходящего солнца — от военного вертолета США, пролетавшего недалеко от Токио, отвалился иллюминатор, который только чудом никого не убил.

Происшествие, как сообщил сегодня начальник японского оборонного ведомства Ицунори Онодэра, имело место на территории базы ВВС США в Ацуги (префектура Канагава). От американского военного вертолета отвалился и упал на землю фрагмент — иллюминатор. Обошлось без жертв и разрушений, однако учитывая частоту, с которой в Японии происходят подобные инциденты, внимание к ЧП возникло нешуточное.

"На этот раз никто не пострадал, однако сам по себе факт падения фрагмента вертолета ВВС США на землю — это очень серьезно. Американские военные должны тщательно расследовать инцидент и принять меры, чтобы подобное не повторялось", — заявил Онодэра.