В США мужчина не выдержал рекордной жары и угнал авто скорой помощи

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Житель американского штата Аризона решил угнать автомобиль скорой помощи, чтобы не идти домой из больницы пешком. Мужчина объяснил свой поступок аномальной жарой, наблюдавшейся в день происшествия.

И действительно, двадцать четвертого июля, когда житель аризонского городка Меса решил "одолжить" машину парамедиков, воздух на улицах соседнего Финикса прогрелся до сорока семи градусов по Цельсию. Этот факт, впрочем, не может быть оправданием для угонщика.

37-летний американец, по данным полиции, выписался из госпиталя и обратил внимание на припаркованный автомобиль скорой, в замке зажигания которого медики оставили ключ. "Было очень жарко, поэтому я решил позаимствовать машину, чтобы добраться домой и перекусить. Потом я собирался вернуть авто", — говорит мужчина, которого задержали благодаря GPS-маячку, спрятанному в карете скорой. Теперь ему предъявлено обвинение в незаконном использовании автомобиля и бегстве от копов.