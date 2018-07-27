Ограбление по-одесски: вор залез в машину и уснул

Фото из открытых источников

Курьезное происшествие в Одессе — вор, проникший в автомобиль местной жительницы с целью совершения хищения, уснул непосредственно на месте преступления и в таком виде был задержан сотрудниками полиции.

Об инциденте сообщила владелица автомобиля, в который проник мужчина. "В мою машину залез вор, разобрал половину торпеды и... уснул. Устал, наверное. Жду патруль", — написала на своей странице в соцсети Евгения Уварова.

Женщине повезло, что вор спал довольно крепким сном, потому что патруль полиции ехал на место больше часа. Но в конце концов одесские правоохранители все-таки приехали и задержали злоумышленника. Который, как сообщила потерпевшая, еще и забыл в ее машине телефон. Какое наказание грозит мужчине — не сообщается.