Ограбление по-одесски: вор залез в машину и уснул

Курьезное происшествие в Одессе — вор, проникший в автомобиль местной жительницы с целью совершения хищения, уснул непосредственно на месте преступления и в таком виде был задержан сотрудниками полиции.
Об инциденте сообщила владелица автомобиля, в который проник мужчина. "В мою машину залез вор, разобрал половину торпеды и... уснул. Устал, наверное. Жду патруль", — написала на своей странице в соцсети Евгения Уварова.
Женщине повезло, что вор спал довольно крепким сном, потому что патруль полиции ехал на место больше часа. Но в конце концов одесские правоохранители все-таки приехали и задержали злоумышленника. Который, как сообщила потерпевшая, еще и забыл в ее машине телефон. Какое наказание грозит мужчине — не сообщается.
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