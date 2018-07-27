Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Драматург из Татарстана погиб после падения в оркестровую яму

Драматург из Татарстана погиб после падения в оркестровую яму

Пятница, 27 Июля 2018 10:34
Драматург из Татарстана погиб после падения в оркестровую яму Фото из открытых источников

Из Татарстана сообщают о несчастном случае, жертвой которого стал драматург Гафур Киямов — известный деятель театра упал в оркестровую яму и получил несовместимую с жизнью травму.

 

Киямову, как уточнили официальные представители республиканского департамента Министерства здравоохранения, пробило легкое. Драматурга доставили в госпиталь, однако спасти его врачи не сумели — мужчина умер на операционном столе. "Медики сделали все возможное, но травма, полученная по итогам падения в оркестровую яму в ДК в Арске, оказалась смертельной — пятидесятидевятилетний мужчина скончался", — заявила Альфия Хасанова, представитель Минздрава.

 

Гафур Киямов был довольно известным в Татарстане и Башкортостане драматургом. Кроме театра, мужчина знаменит по роли Салимжана, которую он исполнил в художественном фильме "Зулейха".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости несчастный случай
Главное за сутки
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ. "(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать…
Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией Украина должна полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, трансляцию которого передает телеканал…
В России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке В России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке В пятницу вечером, 27 июля, жители России смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса, сообщается на сайте Московского планетария. По сообщению планетария, полное лунное затмение будет длиться 3…
Читайте также
На Алтае 15-летняя девочка зарубила котенка топором На Алтае 15-летняя девочка зарубила котенка топором Жестокое убийство котенка, осуществленное пятнадцатилетней жительницей Алтайского края при помощи топора и записанное на видео ее подругой, вызвало шок у пользователей Сети. По данным телеграм-канала Life Shot, малолетние живодеры убили…
«Романтичный» смерч в Черном море попал на видео «Романтичный» смерч в Черном море попал на видео Смерч, показавшийся жителям Геленджика на фоне закатного моря, выглядел, по словам очевидцев, невероятно красиво и романтично. Убедиться в этом можно при помощи видео (смотрите ниже), опубликованного в Сети. По данным…
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии Два лица, с которыми в Индонезии появился на свет ребенок-мутант в Индонезии — это не единственная его особенность. В черепной коробке малыша, как отмечают местные врачи, находятся сразу два головных…
Тема дня
Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует? Что задумал Путин? Россия сама себя изолирует?

Термин «железный занавес» знаком многим из истории СССР, как политика информационной и пограничной и...

Фото
"Встреча вод" - невероятное место слияния рек "Встреча вод" - невероятное место слияния рек

Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома" Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома"
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.