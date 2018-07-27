Драматург из Татарстана погиб после падения в оркестровую яму

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Из Татарстана сообщают о несчастном случае, жертвой которого стал драматург Гафур Киямов — известный деятель театра упал в оркестровую яму и получил несовместимую с жизнью травму.

Киямову, как уточнили официальные представители республиканского департамента Министерства здравоохранения, пробило легкое. Драматурга доставили в госпиталь, однако спасти его врачи не сумели — мужчина умер на операционном столе. "Медики сделали все возможное, но травма, полученная по итогам падения в оркестровую яму в ДК в Арске, оказалась смертельной — пятидесятидевятилетний мужчина скончался", — заявила Альфия Хасанова, представитель Минздрава.

Гафур Киямов был довольно известным в Татарстане и Башкортостане драматургом. Кроме театра, мужчина знаменит по роли Салимжана, которую он исполнил в художественном фильме "Зулейха".