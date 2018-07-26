Россиянин поехал в отпуск и умер от удара молнии

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Краснодарское управление Следственного комитета Российской Федерации сообщает о гибели жителя Пензенской области, который вместе с семьей отдыхал в Туапсе. Россиянина, по данным ведомства, убило молнией, когда он купался в море.

"Тридцатидевятилетний мужчина находился в воде во время грозы и умер в результате удара молнии. Точные обстоятельства смерти покажет судебно-медицинская экспертиза, однако уже сейчас можно говорить о том, что смерть является итогом несчастного случая, спровоцированного пренебрежением правилами поведения во время грозы", — говорят сотрудники СКР.

Купаться в открытых водоемах во время грозы — опасно для жизни, потому что если молния угодит в воду, то получить поражение электрическим током можно даже находясь на некотором расстоянии от места удара.