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Россиянин поехал в отпуск и умер от удара молнии

Четверг, 26 Июля 2018 15:01
Россиянин поехал в отпуск и умер от удара молнии Фото из открытых источников

Краснодарское управление Следственного комитета Российской Федерации сообщает о гибели жителя Пензенской области, который вместе с семьей отдыхал в Туапсе. Россиянина, по данным ведомства, убило молнией, когда он купался в море.

 

"Тридцатидевятилетний мужчина находился в воде во время грозы и умер в результате удара молнии. Точные обстоятельства смерти покажет судебно-медицинская экспертиза, однако уже сейчас можно говорить о том, что смерть является итогом несчастного случая, спровоцированного пренебрежением правилами поведения во время грозы", — говорят сотрудники СКР.

 

Купаться в открытых водоемах во время грозы — опасно для жизни, потому что если молния угодит в воду, то получить поражение электрическим током можно даже находясь на некотором расстоянии от места удара.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Молния
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