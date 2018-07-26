На туристический курорт Израиля упали сирийские ракеты

Происшествие в Израиле — популярный среди туристов пляж Гофра, расположенный на западном берегу пресноводного озера Кинерет (озеро также известно под названием Тиверидадское), стал местом падения двух боевых ракет, выпущенных с территории Сирийской Арабской Республики.
По данным израильских средств массовой информации, в результате ракетной атаки никто не пострадал — о приближении ракет сообщила сирена ПВО, поэтому отдыхавшие на пляже граждане были предупреждены. Сами туристы говорят, что ракеты упали в воду недалеко от берега. В данный момент их пытаются отыскать водолазы.
Предполагается, что атака могла быть ответом на уничтожение сирийского самолета, которое осуществила ранее армия обороны Израиля.
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