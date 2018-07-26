Блогер Никита Шалагинов умер от редкого вида рака, в который не верили его подписчики

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Умер популярный блогер из России Никита Шалагинов, который на протяжении нескольких лет боролся с редким онкологическим заболеванием. Отойдя в мир иной, Никита оставил в недоумении значительную часть своих подписчиков.

Дело в том, что далеко не все из подписчиков Никиты в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" верили в реальность диагноза блогера. Который звучал как "эпителиоидная саркома". Многие полагали, что блогер занимается каким-то хитрым мошенничеством и симулирует болезнь.

"У-у-у, какое лицо отъел! Как-то оно не очень сочетается с заявлениями о том, что он ничего не ест", — писали пользователи Instagram в комментариях к публикациям блогера. Было огромное количество и других подобных комментариев.

Однако болезнь Никиты Шалагинова все-таки была реальной. Три года борьбы с эпителиоидной саркомой, в рамках которой блогер побывал в Германии и Корее, ни к чему не привели — двадцатидвухлетний парень скончался.

Заявление о смерти Никиты Шалагинова сделала его девушка Настя Вэрайети. Она, в частности, написала на своей инстаграм-странице: "Сегодня Никита ушел. Он умер во сне. Ему совсем не было больно".