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СМИ: полицейские избили инвалида-колясочника за найденную рацию

Вторник, 24 Июля 2018 14:47
СМИ: полицейские избили инвалида-колясочника за найденную рацию Фото из открытых источников

Проживающему в Братске (Иркутская область) инвалиду-колясочнику не посчастливилось найти рацию, потерянную полицейскими, а те, в свою очередь, "отблагодарили" мужчину двумя ударами по голове. О шокирующем случае сообщает "Сибирь.Реалии".

 

"Рацию в мою коляску положила девушка, которая стояла у подъезда — полицейские потеряли ее, когда приезжали на вызов соседей. Затем появились люди в форме, начали что-то искать. Я говорю: "Что потеряли?", а они молча зашли в подъезд. Потом вышли, подняли мою коляску, достали рацию. При этом, человек, который судя по звездам на погонах, является майором, ударил меня два раза по голове", — рассказывает пострадавший Максим Безденежных.

 

Инвалид обратился с заявлением в СК РФ, а также зафиксировал побои. Но через несколько дней к нему на связь вышел участковый, пригрозивший уголовным преследованием за оскорбление стражей правопорядка. Теперь по данному делу проводится доследственная проверка.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости инвалиды
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