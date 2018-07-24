СМИ: полицейские избили инвалида-колясочника за найденную рацию

Проживающему в Братске (Иркутская область) инвалиду-колясочнику не посчастливилось найти рацию, потерянную полицейскими, а те, в свою очередь, "отблагодарили" мужчину двумя ударами по голове. О шокирующем случае сообщает "Сибирь.Реалии".
"Рацию в мою коляску положила девушка, которая стояла у подъезда — полицейские потеряли ее, когда приезжали на вызов соседей. Затем появились люди в форме, начали что-то искать. Я говорю: "Что потеряли?", а они молча зашли в подъезд. Потом вышли, подняли мою коляску, достали рацию. При этом, человек, который судя по звездам на погонах, является майором, ударил меня два раза по голове", — рассказывает пострадавший Максим Безденежных.
Инвалид обратился с заявлением в СК РФ, а также зафиксировал побои. Но через несколько дней к нему на связь вышел участковый, пригрозивший уголовным преследованием за оскорбление стражей правопорядка. Теперь по данному делу проводится доследственная проверка.
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