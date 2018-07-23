Около 40 человек пострадали в крупном ДТП на Кубе‍

Крупное дорожно-транспортное происшествие на Кубе, участниками которого стали пассажирский автобус и грузовой автомобиль, стало причиной госпитализации почти четырех десятков человек — сообщает локальное издание Granma.
По данным которого, набитый людьми автобус столкнулся с грузовым "Камазом" на трассе в кубинской провинции Санкти-Спиритус. В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили тридцать семь пассажиров автобуса — в данный момент большая часть пострадавших продолжает находиться в больнице.
Кубинские правоохранители говорят, что в момент столкновения грузовик стоял на месте — автобус, как уточняется, въехал в него на высокой скорости. Причины, по которым случилась авария, устанавливаются.
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