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Жертвами затонувшей в США лодки стали 13 человек

Суббота, 21 Июля 2018 12:14
Пассажирам затонувшей в США лодки разрешили не надевать спасательные жилеты Фото из открытых источников

Капитан лодки, при крушении которой в американском штате Миссури погибли 13 человек, разрешил пассажирам не надевать спасательные жилеты. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на одну из пострадавших. По ее словам, капитан посоветовал пассажирам лодки «не беспокоиться и не надевать спасательные жилеты».

 

Она также отметила, что капитан заявил о том, что спасательные жилеты пассажирам якобы не понадобятся.

 

Пострадавшая подчеркнула, что в результате крушения погибли девять членов ее семьи.

 

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури из-за опрокидывания лодки погибли 13 человек, в том числе дети.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Происшествия  
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