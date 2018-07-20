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10 человек погибли в результате столкновения маршрутки с фурой под Житомиром

Пятница, 20 Июля 2018 14:06
10 человек погибли в результате столкновения маршрутки с фурой под Житомиром Фото из открытых источников

Масштабное дорожно-транспортное происшествие в Украине — маршрутка, курсировавшая между Ровно и Киевом, столкнулась с фурой. На месте ДТП погибли десять пассажиров микроавтобуса, плюс, большое количество людей было госпитализировано с травмами разной степени тяжести.

 

По словам офпредставителя полиции Житомирской области Аллы Ващенко, подтверждена смерть десяти человек. Еще десять пассажиров были доставлены в госпиталь — у пострадавших в основном тяжелые травмы.

 

ДТП произошло сегодня в 10:37 на сто двадцать седьмом километре дороги Киев - Чоп, в районе села Глыбочица. Причины, по которым микроавтобус Volkswagen въехал в фуру на полном ходу, в данный момент выясняются работающими на месте аварии экспертами. Это уже второе серьезное ДТП на Украине за сегодня — ранее на трассе Киев - Одесса произошла авария, в которой погибли пять человек и пострадали двенадцать.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня
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