«Романтичный» смерч в Черном море попал на видео

Фото из открытых источников

Смерч, показавшийся жителям Геленджика на фоне закатного моря, выглядел, по словам очевидцев, невероятно красиво и романтично. Убедиться в этом можно при помощи видео (смотрите ниже), опубликованного в Сети.

По данным Федерального агентства новостей, в распоряжении у которого оказалась информация о смерче в Геленджике, опасное природное явление появилось в Черном море после сильного ливня.

Местные жители, однако, не испугались смерча, а, наоборот, заинтересовались разрушительным и красивым явлением, принявшись фиксировать его на фото и видео. Подобные действия, однако, являются довольно опасными, так что если вы вдруг встретитесь со смерчем, то сперва позаботьтесь о надежном укрытии, а уже затем думайте о том, как его запечатлеть.