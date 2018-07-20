«Романтичный» смерч в Черном море попал на видео

Смерч, показавшийся жителям Геленджика на фоне закатного моря, выглядел, по словам очевидцев, невероятно красиво и романтично. Убедиться в этом можно при помощи видео (смотрите ниже), опубликованного в Сети.
По данным Федерального агентства новостей, в распоряжении у которого оказалась информация о смерче в Геленджике, опасное природное явление появилось в Черном море после сильного ливня.
Местные жители, однако, не испугались смерча, а, наоборот, заинтересовались разрушительным и красивым явлением, принявшись фиксировать его на фото и видео. Подобные действия, однако, являются довольно опасными, так что если вы вдруг встретитесь со смерчем, то сперва позаботьтесь о надежном укрытии, а уже затем думайте о том, как его запечатлеть.
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