Более 20 солдат пострадали при обрушении палатки на военной базе в США‍

Обрушение палатки, произошедшее на одной из американских военных баз, едва не убило два десятка солдат — сообщает тв-канал Fox 40, по данным которого, в результате инцидента травмы получили двадцать два бойца.
Большая часть травм, как уточняется — несерьезные, однако четверых американских солдат, пострадавших при обрушении палатки, пришлось госпитализировать.
Инцидент имел место на военной базе Fort Hunter Liggett, расположенной на территории Калифорнии — официальный представитель базы, Эми Филипс, говорит, что шатер обрушился из-за вертолета, который садился слишком близко к нему. В общем, военные базы Соединенных Штатов Америки — весьма опасные объекты даже при отсутствии военных действий.
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