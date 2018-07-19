Самосвал устроил ДТП с пострадавшими, протаранив опору моста МКАД

Дорожно-транспортное происшествие на Московской кольцевой автодороге — в опору моста, что расположен на сорок девятом километре МКАД, врезался самосвал. В результате пострадал водитель грузовой машины.
Последствия аварии можно увидеть на видео (смотрите ниже), оказавшемся в распоряжении Федерального агентства новостей. Кабина самосвала, как видно, от удара получила довольно серьезные повреждения. Водитель, соответственно, был госпитализирован с травмами, однако информации о его состоянии на данный момент нет.
Мост, в опору которого на высокой скорости въехал самосвал, находится в районе Рябиновой улицы. В настоящее время на месте ДТП работают эксперты, выясняющие все обстоятельства аварии.
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