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Самосвал устроил ДТП с пострадавшими, протаранив опору моста МКАД

Четверг, 19 Июля 2018 09:11
Самосвал устроил ДТП с пострадавшими, протаранив опору моста МКАД Фото из открытых источников

Дорожно-транспортное происшествие на Московской кольцевой автодороге — в опору моста, что расположен на сорок девятом километре МКАД, врезался самосвал. В результате пострадал водитель грузовой машины.

 

Последствия аварии можно увидеть на видео (смотрите ниже), оказавшемся в распоряжении Федерального агентства новостей. Кабина самосвала, как видно, от удара получила довольно серьезные повреждения. Водитель, соответственно, был госпитализирован с травмами, однако информации о его состоянии на данный момент нет.

 

Мост, в опору которого на высокой скорости въехал самосвал, находится в районе Рябиновой улицы. В настоящее время на месте ДТП работают эксперты, выясняющие все обстоятельства аварии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости ДТП сегодня
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