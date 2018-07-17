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Двое человек получили ранения в дачном побоище на лопатах

Вторник, 17 Июля 2018 13:19
Двое человек получили ранения в дачном побоище на лопатах Фото из открытых источников

В Саратове произошло побоище, достойное быть описанным в каком-нибудь учебнике истории сельского масштаба — в битве, случившейся на территории одного из местных дачных поселков, схлестнулись граждане, вооруженные лопатами и другим садовым инвентарем.

 

Неизвестно, в чем заключались причины конфликта, но его последствия оказались довольно печальными — двоих участников дачного побоища на лопатах пришлось госпитализировать.

 

"Конфликт в дачном поселке быстро перерос в горячую фазу, когда один из его участников применил перцовый баллончик. В ход пошли лопаты и другой инвентарь, от которого пострадал и автомобиль одного из дачников. В данный момент мы пытаемся разобраться во всех обстоятельствах этого грандиозного побоища, однако о каких-то выводах говорить пока что преждевременно", — рассказывают саратовские правоохранители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Саратов
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