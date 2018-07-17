Двое человек получили ранения в дачном побоище на лопатах

В Саратове произошло побоище, достойное быть описанным в каком-нибудь учебнике истории сельского масштаба — в битве, случившейся на территории одного из местных дачных поселков, схлестнулись граждане, вооруженные лопатами и другим садовым инвентарем.
Неизвестно, в чем заключались причины конфликта, но его последствия оказались довольно печальными — двоих участников дачного побоища на лопатах пришлось госпитализировать.
"Конфликт в дачном поселке быстро перерос в горячую фазу, когда один из его участников применил перцовый баллончик. В ход пошли лопаты и другой инвентарь, от которого пострадал и автомобиль одного из дачников. В данный момент мы пытаемся разобраться во всех обстоятельствах этого грандиозного побоища, однако о каких-то выводах говорить пока что преждевременно", — рассказывают саратовские правоохранители.
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