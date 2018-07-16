Наркоман выжил, выпрыгнув с девятого этажа в Сургуте

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Находившийся в состоянии наркотического опьянения житель Сургута, которого сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов отговаривали от суицида, все-таки выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, однако был пойман при помощи специального полотна.

По данным региональных СМИ, стоявший на подоконнике молодой человек требовал прокурора и руководителей городского управления МВД — он собирался сообщить им какие-то важные факты о торговле наркотическими веществами в Сургуте. Однако высокопоставленные лица не появились, поэтому парень выпрыгнул из окна.

"Парня удалось поймать, однако без травм не обошлось — он получил многочисленные повреждения и был госпитализирован", — пишут местные СМИ.