Наркоман выжил, выпрыгнув с девятого этажа в Сургуте

Находившийся в состоянии наркотического опьянения житель Сургута, которого сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов отговаривали от суицида, все-таки выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, однако был пойман при помощи специального полотна.
По данным региональных СМИ, стоявший на подоконнике молодой человек требовал прокурора и руководителей городского управления МВД — он собирался сообщить им какие-то важные факты о торговле наркотическими веществами в Сургуте. Однако высокопоставленные лица не появились, поэтому парень выпрыгнул из окна.
"Парня удалось поймать, однако без травм не обошлось — он получил многочисленные повреждения и был госпитализирован", — пишут местные СМИ.
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