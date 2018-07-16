Массовое отравление стало причиной госпитализации 23 посетителей кафе во Львове

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Массовое отравление, имевшее место в одном из заведений общепита украинского города Львов, стало причиной госпитализации двадцати трех человек. Соответствующую цифру озвучили официальные представители Львовского городского совета.

Инцидент, о котором стало известно еще вчера вечером, произошел на территории Галицкого района Львова — первоначально сообщалось о девяти пострадавших.

Однако по уточненным данным, медицинская помощь понадобилась двадцати пяти посетителям кафе. Из них львовским медикам в итоге пришлось госпитализировать двадцать три человека. Причины отравления выясняются в данный момент — в кафе, где что-то очень сильно пошло не так, работают компетентные специалисты.