Число погибших при взрыве в Пакистане выросло почти до 150 человек

Из Пакистана продолжают поступать новости о кровавом теракте, который произошел в ходе предвыборного митинга — согласно последним данным, взрыв, устроенный террористами, унес почти полторы сотни жизней. Число раненых, при этом, приближается к двум сотням.
Чудовищный террористический акт был запечатлен на видео — смотрите шокирующий ролик ниже. Взрыв произошел в пятницу на территории пакистанской провинции Белуджистан. Как сообщили локальные СМИ, теракт связан с выборами в парламент, которые должны состояться в Пакистане двадцать пятого июля.
Жертвами взрыва стали избиратели, собравшиеся на мирный митинг. Среди погибших — Авами Сираж Райзани, один из кандидатов на выборах. Многие пострадавшие получили тяжелые и потенциально смертельные травмы, так что количество жертв может увеличиться.
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