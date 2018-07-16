Число погибших при взрыве в Пакистане выросло почти до 150 человек

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Из Пакистана продолжают поступать новости о кровавом теракте, который произошел в ходе предвыборного митинга — согласно последним данным, взрыв, устроенный террористами, унес почти полторы сотни жизней. Число раненых, при этом, приближается к двум сотням.

Чудовищный террористический акт был запечатлен на видео — смотрите шокирующий ролик ниже. Взрыв произошел в пятницу на территории пакистанской провинции Белуджистан. Как сообщили локальные СМИ, теракт связан с выборами в парламент, которые должны состояться в Пакистане двадцать пятого июля.

Жертвами взрыва стали избиратели, собравшиеся на мирный митинг. Среди погибших — Авами Сираж Райзани, один из кандидатов на выборах. Многие пострадавшие получили тяжелые и потенциально смертельные травмы, так что количество жертв может увеличиться.