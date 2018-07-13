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На Кубани собака откусила гениталии 13-летнему подростку

Пятница, 13 Июля 2018 13:42
На Кубани собака откусила гениталии 13-летнему подростку Фото из открытых источников

Чрезвычайное происшествие на Кубани — бродячая собака напала на тринадцатилетнего жителя Новокубанского района и вцепилась зубами в гениталии юноши. В данный момент пострадавший госпитализирован — у него многочисленные рваные раны.

 

"Мальчику сделали срочную операцию, но о каких-то прогнозах говорить пока преждевременно. У него множественные раны бедер, коленного сустава, предплечья, кисти и мошонки", — отмечают сотрудники реанимационного отделения больницы Армавира.

 

По словам представителей местной власти, собаку, покусавшую ребенка, поймали и убили родственники пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку по факту инцидента, который взбудоражил общественность.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости собака
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