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Посетителей уральского кафе кормили просрочкой пятилетней давности

Вторник, 10 Июля 2018 14:48
Посетителей уральского кафе кормили просрочкой пятилетней давности Фото из открытых источников

Жителей Урала, которые имели несчастье оказаться в кафе "Катерок", что в городе Макушино Курганской области, кормили продуктами, срок годности которых истек несколько лет назад. Столь шокирующий вывод был сделан по итогам проверки, с которой эксперты Роспотребнадзора нагрянули в заведение.

 

Выяснилось, что продукты, из которых повара заведения общепита готовили блюда для посетителей, были в основном просрочены. Речь идет о полуфабрикатах, консервах, заправках для салатов, солениях и маринадах — некоторые из продуктов, при этом, были просрочены не на день или месяц, а, например, на пять лет.

 

По итогам проверки кафе "Катерок" был составлен протокол об административном правонарушении, виновным в котором признали старшего повара заведения. Теперь ему предстоит выплатить штраф в объеме двадцати тысяч рублей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости кафе
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