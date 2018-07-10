Бык затоптал толпу на фестивале в испанской Памплоне

Происшествие в Испании — посетители фестиваля корриды, который проводится в Памплоне, пострадали в результате несчастного случая с быком. Смотрите видео с типичным для Испании инцидентом ниже.
Животное, как сообщает британский таблоид The Daily Mail, должно было перепрыгнуть через многочисленных людей, собравшихся у входа в место проведения корриды, однако что-то пошло не так — бык затоптал четверых человек, которые в итоге оказались на больничной койке.
"Состояние двоих из пострадавших довольно тяжелое — они получили серьезные травмы головы. Медики пока что не берутся делать никаких прогнозов относительно их будущего. Еще двое отделались легкими травмами", — пишут локальные средства массовой информации.
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