Буйные чайки-алкоголики атаковали пляжи Великобритании

На Великобританию обрушилась напасть, о существовании которой мало кто вообще подозревал — пляжи Туманного Альбиона атаковали агрессивные чайки-пьяницы, охотящиеся на оставленный людьми алкоголь.
Об удивительном и пугающем явлении сообщает таблоид The Daily Mail, по данным которого, рыскающие по пляжам в поисках спиртного чайки ведут себя очень нагло и… странно.
"Птицы-алкоголики ходят по пляжу расправив крылья и всем своим видом демонстрируют полнейшее неуважение к общественному порядку", — рассказывают сотрудники центра по защите животных, расположенного в Западном Хэтче, отмечая, что чайки охотятся на недопитый алкоголь даже несмотря на то, что переносят спиртное не очень (судя по рвоте) хорошо.
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