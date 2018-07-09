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Буйные чайки-алкоголики атаковали пляжи Великобритании

Понедельник, 09 Июля 2018 10:46
Буйные чайки-алкоголики атаковали пляжи Великобритании Фото из открытых источников

На Великобританию обрушилась напасть, о существовании которой мало кто вообще подозревал — пляжи Туманного Альбиона атаковали агрессивные чайки-пьяницы, охотящиеся на оставленный людьми алкоголь.

 

Об удивительном и пугающем явлении сообщает таблоид The Daily Mail, по данным которого, рыскающие по пляжам в поисках спиртного чайки ведут себя очень нагло и… странно.

 

"Птицы-алкоголики ходят по пляжу расправив крылья и всем своим видом демонстрируют полнейшее неуважение к общественному порядку", — рассказывают сотрудники центра по защите животных, расположенного в Западном Хэтче, отмечая, что чайки охотятся на недопитый алкоголь даже несмотря на то, что переносят спиртное не очень (судя по рвоте) хорошо.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Чайка
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