Американца, который выращивал коноплю в московской квартире, посадили на 11 лет

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Гражданина Соединенных Штатов Америки, который жил в съемной квартире в Москве и здесь же выращивал марихуану на продажу, приговорили к одиннадцати годам заключения в колонии строгого режима. Соответствующая информация появилась сегодня на офсайте прокуратуры столицы Российской Федерации.

Речь идет о пятидесятисемилетнем мужчине по имени Томас Ствалли, который является достаточно известным блюзовым музыкантом. Непонятно, зачем музыкант начал заниматься наркобизнесом, но факт есть факт — в квартире, которую он арендовал в Москве, были обнаружены двадцать девять кустов конопли, за которыми американец тщательно ухаживал, а также части растений, упакованные для продажи.

Суд приговорил гражданина США к одиннадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в объеме ста пятидесяти тысяч рублей.