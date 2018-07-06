В Саратове беззубая проститутка выпала из окна после интима с пенсионером

Саратовские правоохранители проводят проверку по факту смерти представительницы древнейшей профессии, которая после оказания интимных услуг пенсионеру выпала из окна.
Происшествие имело место в Октябрьском районе Саратова — тридцатисемилетняя женщина, из отличительных черт которой стоит отметить отсутствие передних зубов, познакомилась с шестидесятидвухлетним мужчиной и пошла к нему домой, чтобы оказать интимные услуги за полторы тысячи рублей. В процессе клиент и проститутка выпивали спиртное, которое в какой-то момент закончилось, поэтому пенсионер пошел в магазин за добавкой, оставив женщину в квартире наедине.
Вернувшись из магазина, нетрезвый мужчина обнаружил, что проститутка выпала из окна и, соответственно, лежит на улице, не подавая признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть — падение с четвертого этажа оказалось фатальным.
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