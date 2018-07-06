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Разбившийся в Польше истребитель МиГ-29 упал в 500 метрах от жилых домов

Пятница, 06 Июля 2018 10:34
Разбившийся в Польше истребитель МиГ-29 упал в 500 метрах от жилых домов Фото из открытых источников

Истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Польши разбился на территории Варминско-Мазурского воеводства. Информацию об авиакатастрофе, в результате которой погиб пилот, подтвердили в оборонном ведомстве страны.

 

МиГ-29, принадлежавший 22-й базе тактической авиации, потерпел крушение в ходе ночного полета. Пилоту удалось катапультироваться, однако он не выжил — смерть летчика констатировали прибывшие на место врачи скорой помощи.

 

Согласно уточненным данным, МиГ-29 рухнул в пяти сотнях метров от жилых домов населенного пункта Пасленк. Причины крушения пока не называются — в настоящее время их пытаются установить компетентные специалисты. Известно, что погибший пилот был достаточно опытным — общее количество налетанных им часов составляло 850.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости миг29
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