В Нидерландах из музея похитили смертельный яд

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Об исчезновении смертельно опасного экспоната заявили в полицию сотрудники нидерландского Музея науки и медицины имени Германа Бургаве, у которых украли флакон с ядом кураре.

По данным издания NL Times, яд хранился в музее в виде спрессованного вещества, объем которого сравним с объемом кубика сахара. Кураре, при этом, был помещен в стеклянный флакон с подписью, который, в свою очередь, лежал в сейфе.

Сейф, однако, не помог — неизвестные злоумышленники каким-то образом похитили ядовитое вещество, которое, например, когда-то наносили на наконечники своих стрел индейцы. Полицейские города Лейден, занимающиеся расследованием этого дела, предупреждают, что в случае обнаружения яда, его ни в коем случае не следует трогать.