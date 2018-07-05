Четверг 05 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» В Нидерландах из музея похитили смертельный яд

В Нидерландах из музея похитили смертельный яд

Четверг, 05 Июля 2018 14:22
В Нидерландах из музея похитили смертельный яд Фото из открытых источников

Об исчезновении смертельно опасного экспоната заявили в полицию сотрудники нидерландского Музея науки и медицины имени Германа Бургаве, у которых украли флакон с ядом кураре.

 

По данным издания NL Times, яд хранился в музее в виде спрессованного вещества, объем которого сравним с объемом кубика сахара. Кураре, при этом, был помещен в стеклянный флакон с подписью, который, в свою очередь, лежал в сейфе.

 

Сейф, однако, не помог — неизвестные злоумышленники каким-то образом похитили ядовитое вещество, которое, например, когда-то наносили на наконечники своих стрел индейцы. Полицейские города Лейден, занимающиеся расследованием этого дела, предупреждают, что в случае обнаружения яда, его ни в коем случае не следует трогать.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Нидерланды
Главное за сутки
У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия Сирийская арабская армия продемонстрировала журналистам огромный арсенал оружия, которое было изъято у боевиков. Такого арсенала, как отмечают оружейные эксперты, не увидишь больше нигде — речь идет о тоннах самых современных…
Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, то есть заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил…
Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Петр Порошенко в интервью сербскому каналу РТС заявил, что 28 июля в стране намерены отмечать 1030-летие Крещения Украины. "28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана…
Читайте также
В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ. По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около…
На гавайском пляже обнаружили сотню мертвых детенышей акул На гавайском пляже обнаружили сотню мертвых детенышей акул По факту инцидента с обнаружением на одном из пляжей Гонолулу (Гавайские острова) не менее сотни мертвых акулят, была инициирована проверка — сотрудники Департамента природы и водных ресурсов США уверены, что…
Пьяная омичка "расплатилась" с таксистом интимом и обвинила его в изнасиловании Пьяная омичка "расплатилась" с таксистом интимом и обвинила его в изнасиловании Омские правоохранители столкнулись с довольно непростым делом, в центре которого — тридцатисемилетняя местная жительница, которую не то изнасиловали, не то подвезли на такси домой и взяли за это оплату альтернативным…
Тема дня
Мигранты ведут к развалу Евросоюза Мигранты ведут к развалу Евросоюза

На политических полях Брюсселя состоялся саммит, в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза. О...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг
Могут ли США признать Крым российским Могут ли США признать Крым российским
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.