В Канаде голый мужчина устроил массовое ДТП

Фото из открытых источников

Масштабное ДТП в Канаде, в результате которого было повреждено около восьми автомобилей, спровоцировал голый мужчина, находившийся за рулем грузовика почтовой службы. Канадские копы, пытающиеся разобраться в обстоятельствах этой странной аварии, говорят, что ничего не понимают.

Неясно, например, каким образом абсолютно обнаженный мужчина оказался в кабине грузовика Canada Post — согласно одним сведениям, он является сотрудником компании, однако по другой информации он просто похитил грузовик.

Еще в большей степени неясно, почему мужчина вообще был голым. И уж тем более непонятно, зачем он протаранил восемь автомобилей, а затем как ни в чем не бывало отправился в магазин. В общем, не ДТП, а сплошная загадка.