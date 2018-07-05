Четверг 05 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Жительницу Индонезии, бесследно исчезнувшую полтора года назад, обнаружили на месте исчезновения

Жительницу Индонезии, бесследно исчезнувшую полтора года назад, обнаружили на месте исчезновения

Четверг, 05 Июля 2018 10:05
Жительницу Индонезии, бесследно исчезнувшую полтора года назад, обнаружили на месте исчезновения Фото из открытых источников

Очень странный случай произошел в Индонезии, где обнаружили женщину, которая бесследно исчезла в море в начале 2017-го года. Почему случай странный, если женщина все-таки нашлась? Потому что нашли ее на том же пляже, где она пропала. Более того — на идонезийке была та же одежда, что и в день исчезновения.

 

Инцидент, при котором исчезла пятидесятидвухлетняя Нининг Сунарсих, произошел полтора года назад — женщина отдыхала на острове Ява, и в какой-то момент ее смыла в море гигантская волна. Тело Нининг так и не нашли.

 

Однако семья женщины не верила в ее смерть. Дяде исчезнувшей, в частности, снился один и тот же сон, в котором его племянница ждала помощи на одном из пляжей. Когда семья решила проверить пляж, то на нем действительно обнаружилась Нининг. Где она была все эти полтора года — женщина, в виду своего плачевного физического состояния, объяснить не смогла. Сейчас все ждут, пока она поправится и заговорит.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Индонезия
Главное за сутки
Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, то есть заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил…
Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Петр Порошенко в интервью сербскому каналу РТС заявил, что 28 июля в стране намерены отмечать 1030-летие Крещения Украины. "28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана…
"Натали Турс" предложит клиентам компенсации "Натали Турс" предложит клиентам компенсации Туроператор "Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам механизмы компенсации, сказал на пресс-конференции президент компании Владимир Воробьев. В среду, 4 июля, один из крупнейших российских туроператоров сообщил, что аннулирует все…
Читайте также
В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ. По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около…
На гавайском пляже обнаружили сотню мертвых детенышей акул На гавайском пляже обнаружили сотню мертвых детенышей акул По факту инцидента с обнаружением на одном из пляжей Гонолулу (Гавайские острова) не менее сотни мертвых акулят, была инициирована проверка — сотрудники Департамента природы и водных ресурсов США уверены, что…
Взрыв в жилом доме прогремел в Германии, есть жертвы Взрыв в жилом доме прогремел в Германии, есть жертвы Мощный взрыв прогремел сегодня утром в Бремене, что на северо-западе Германии. По данным немецкого издания Focus, взрыв произошел в жилом доме и унес жизни как минимум трех человек. Что конкретно…
Тема дня
В какой стране Крыму жить лучше? В какой стране Крыму жить лучше?

После референдума 2014 года, проведенного в Крыму, полуостров был включен в состав Российской Федера...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Путин готовится разыграть «американскую карту» Путин готовится разыграть «американскую карту»
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.