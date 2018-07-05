Жительницу Индонезии, бесследно исчезнувшую полтора года назад, обнаружили на месте исчезновения

Очень странный случай произошел в Индонезии, где обнаружили женщину, которая бесследно исчезла в море в начале 2017-го года. Почему случай странный, если женщина все-таки нашлась? Потому что нашли ее на том же пляже, где она пропала. Более того — на идонезийке была та же одежда, что и в день исчезновения.
Инцидент, при котором исчезла пятидесятидвухлетняя Нининг Сунарсих, произошел полтора года назад — женщина отдыхала на острове Ява, и в какой-то момент ее смыла в море гигантская волна. Тело Нининг так и не нашли.
Однако семья женщины не верила в ее смерть. Дяде исчезнувшей, в частности, снился один и тот же сон, в котором его племянница ждала помощи на одном из пляжей. Когда семья решила проверить пляж, то на нем действительно обнаружилась Нининг. Где она была все эти полтора года — женщина, в виду своего плачевного физического состояния, объяснить не смогла. Сейчас все ждут, пока она поправится и заговорит.
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