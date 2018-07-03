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Британскую медсестру арестовали за убийство 8 младенцев

Вторник, 03 Июля 2018 14:59
Британскую медсестру арестовали за убийство 8 младенцев Фото из открытых источников

Британские копы объявили о задержании женщины, которую подозревают в убийстве как минимум восьми новорожденных детей. Некоторые детали пугающей истории были опубликованы информагентством Press Association.

 

"Задержанная — сотрудница неонатального отделения больницы Countess of Chester Hospital. У полиции есть основания полагать, что эта женщина убила восемь младенцев и намеревалась убить еще шесть", — приводит агентство заявление полицейских графства Чешир.

 

Известно, что сотрудницу больницы города Честер задержали после того, как было проведено тщательное расследование обстоятельств семнадцати младенческих смертей, имевших место в медицинском учреждении с марта 2015-го по июль 2016-го.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости убийство детей
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