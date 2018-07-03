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Москвичка пыталась вернуть любимого при помощи вымышленного тройного изнасилования

Вторник, 03 Июля 2018 12:22
Москвичка пыталась вернуть любимого при помощи вымышленного тройного изнасилования Фото из открытых источников

Вымышленное изнасилование (да еще и тройное) — это не лучший способ решения проблем в отношениях. Так считают сотрудники столичных правоохранительных органов, столкнувшиеся с подобным случаем.

 

В июне в полицию Москвы обратилась девушка, которая заявила, что ее изнасиловали трое неизвестных мужчин около платформы "Переделкино". Однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что никакого тройного изнасилования не было. Более того — не было даже обычного изнасилования, то есть девушка выдумала всю историю от начала и до конца.

 

"Она полагала, что история об изнасиловании поможет ей сохранить находившиеся на грани разрыва отношения с молодым человеком. То есть, она просто хотела привлечь внимание своего парня. Но такой способ привлечения внимания является уголовно наказуемым преступлением, поэтому теперь в отношении москвички инициировано дело по статье "Заведомо ложный донос"", — говорит источник в органах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Изнасилование
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