Москвичка пыталась вернуть любимого при помощи вымышленного тройного изнасилования

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Вымышленное изнасилование (да еще и тройное) — это не лучший способ решения проблем в отношениях. Так считают сотрудники столичных правоохранительных органов, столкнувшиеся с подобным случаем.

В июне в полицию Москвы обратилась девушка, которая заявила, что ее изнасиловали трое неизвестных мужчин около платформы "Переделкино". Однако в ходе следственных мероприятий выяснилось, что никакого тройного изнасилования не было. Более того — не было даже обычного изнасилования, то есть девушка выдумала всю историю от начала и до конца.

"Она полагала, что история об изнасиловании поможет ей сохранить находившиеся на грани разрыва отношения с молодым человеком. То есть, она просто хотела привлечь внимание своего парня. Но такой способ привлечения внимания является уголовно наказуемым преступлением, поэтому теперь в отношении москвички инициировано дело по статье "Заведомо ложный донос"", — говорит источник в органах.