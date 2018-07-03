Три человека погибли в Японии из-за аномальной жары‍

Аномальная жара, установившаяся в конце июня в Японии, стала причиной госпитализации почти трех с половиной тысяч человек — заявляют представители главного пожарного управления страны, отмечая, что не всех из пострадавших от жары японцев удалось спасти.
"С двадцать пятого июня по второе июля было госпитализировано почти три с половиной тысячи человек. Причина — аномально высокая температура воздуха. В некоторых случаях тепловые удары были смертельными — известно как минимум о трех таких смертях", — говорят сотрудники ведомства.
Японские острова оказались во власти жары из-за тихоокеанского антициклона, который традиционно накрывает японцев в середине лета. В 2017 году, например, жара унесла жизни сорока четырех жителей страны восходящего солнца.
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