Украинские полицейские расследуют убийство цыганки в Закарпатье

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На Западной Украине снова убивают цыган — первого июля неизвестные граждане напали на цыганку в городе Берегово, что в Закарпатской области. Женщина, как сообщают украинские СМИ, скончалась от несовместимых с жизнью ран, нанесенных ей злоумышленниками.

Местные цыгане говорят, что женщину убили некие "чужие", однако о ком конкретно идет речь — не уточняется. "Женщина в бессознательном состоянии была обнаружена на улице — ее забрала скорая, однако спасти пострадавшую не удалось", — отмечают украинские правоохранители.

В данный момент по факту убийства инициировано уголовное производство, в рамках которого закарпатские копы устанавливают список граждан, которые могут быть причастными к нападению. В последнее время, напомним, в Украине произошло сразу несколько резонансных нападений на цыган — националисты сжигают цыганские поселения, убивая и калеча при этом их обитателей.