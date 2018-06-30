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В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек

Суббота, 30 Июня 2018 11:28
В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек Фото из открытых источников

Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ.

 

По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около 20.40 по местному времени (15.40 мск) на участке скоростной трассы вблизи уезда Хэндун. Сообщается, что автобус выехал за центральное разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом.

 

В результате столкновения 18 человек погибли, ещё 14 были госпитализированы. На месте происшествия работают экстренные службы, причины ДТП выясняются.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Происшествия  
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