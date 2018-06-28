Житель Белоруссии обратился в милицию, заявив, что у него украли горячую воду

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Белорусские правоохранители столкнулись с уникальным преступлением, когда приехали к жителю Оршанского района Витебской области, у которого кто-то украл горячую воду из крана.

Дело происходило в городе Барань. Местный житель захотел принять ванну, когда на часах было около полуночи, но не обнаружил в кране горячей воды. Вместо нее из водопроводной трубы поступала едва теплая вода, температура которой не превышала двадцать пять градусов. Пытаясь дождаться воды потеплее, пострадавший потратил около трех кубометров едва теплой воды, но не получил желаемого.

"Но счетчик горячей воды крутился же!", — подумал мужчина и понял, что у него просто украли три куба горячей воды. Осознав страшное, белорус позвонил в милицию и пожаловался. Сотрудники милиции, в свою очередь, взяли с собой троих санитаров из психбольницы (обратившийся в милицию мужчина, как отмечается, состоит на психиатрическом учете) и отправились на вызов, где провели разъяснительную работу, пояснив, что ночью в кране с горячей водой и не должно быть этой самой горячей воды — ее отключают в целях экономии.