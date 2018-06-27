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Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой в США

Среда, 27 Июня 2018 13:12
Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой в США Фото из открытых источников

Находясь в Соединенных Штатах Америки, скандально известный информатор WADA Григорий Родченков предпринял вторую в жизни попытку суицида. Такое заявление сделал Александр Ионов, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.

 

По словам Ионова, информация о попытке самоубийства, которую предпринял Родченков второй раз в жизни (первый раз он пытался убить себя в 2011 году в России), тщательно охранялась американскими спецслужбами, однако им в итоге не удалось скрыть правду.

 

"Он пытался покончить с собой выпив упаковку сильнодействующих транквилизаторов. Инцидент произошел 19 июня в вашингтонской квартире, которую Родченкову предоставило ФБР. Агенты заметили неладное и вызвали медиков, которые в итоге госпитализировали информатора WADA", — говорит Ионов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Родченков
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