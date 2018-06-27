Информатор WADA Родченков пытался покончить с собой в США

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Находясь в Соединенных Штатах Америки, скандально известный информатор WADA Григорий Родченков предпринял вторую в жизни попытку суицида. Такое заявление сделал Александр Ионов, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека.

По словам Ионова, информация о попытке самоубийства, которую предпринял Родченков второй раз в жизни (первый раз он пытался убить себя в 2011 году в России), тщательно охранялась американскими спецслужбами, однако им в итоге не удалось скрыть правду.

"Он пытался покончить с собой выпив упаковку сильнодействующих транквилизаторов. Инцидент произошел 19 июня в вашингтонской квартире, которую Родченкову предоставило ФБР. Агенты заметили неладное и вызвали медиков, которые в итоге госпитализировали информатора WADA", — говорит Ионов.