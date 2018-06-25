Понедельник 25 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Стрельба в колледже в Назрани — ранены два человека

Стрельба в колледже в Назрани — ранены два человека

Понедельник, 25 Июня 2018 13:49
Стрельба в колледже в Назрани — ранены два человека Фото из открытых источников

Стрельба, зафиксированная сегодня в одном из колледжей города Назрань (Республика Ингушетия), стала причиной ранений, полученных двумя студентами. Об инциденте сообщает ТАСС.

 

По данным информагентства, стрельбу устроили учащиеся семнадцати и восемнадцати лет — оба стрелявших, при этом, получили незначительные ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Состояние пострадавших, по словам медиков, стабильное, угрозы для их жизней отсутствуют.

 

По словам представителей локальных правоохранительных органов, инцидент произошел около Ингушского политехнического колледжа сегодня в одиннадцать часов утра по Москве. Отмечается, что конфликт со стрельбой вспыхнул на фоне личной ссоры.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости стрельба
Главное за сутки
Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах‍ Избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах‍ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом заявил в понедельник глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен, передает ТАСС. Гювен также заявил, что…
Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами‍ Власти Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами‍ Правительство Италии в воскресенье запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия, пишут РИА Новости со ссылкой на The Independent. Согласно заявлению итальянских властей, корабли с…
Литва предложила Европе создать силы "быстрого киберреагирования" Литва предложила Европе создать силы "быстрого киберреагирования" В рамках постоянного структурированного сотрудничества, которое существует между Литвой и Европейским союзом, было предложено создание сил быстрого реагирования, способных отвечать на кибератаки. Соответствующее предложение озвучил сегодня Раймундас Кароблис, начальник военного…

Читайте также
XXXTentacion был только началом: В США убит еще один рэпер Jimmy Wopo XXXTentacion был только началом: В США убит еще один рэпер Jimmy Wopo В США стало сразу на двух хип-хоп исполнителей меньше — сперва застрелили рэпера XXXTentacion (он же Джасей Дуэйн Онфрой), а затем бандитская пуля настигла его коллегу по цеху Jimmy Wopo.…
На Украине подросток-убийца вскрыл труп «ради интереса» На Украине подросток-убийца вскрыл труп «ради интереса» Совместное распитие алкогольных напитков переросло в кровавую драму с примесью жесткой неадекватности на Украине, где в селе Песчанка Винницкой области двое подростков убили и расчленили своего знакомого. Конфликт, в результате…
Пожилая жительница Самары выбросила пятилетнего ребенка с третьего этажа Пожилая жительница Самары выбросила пятилетнего ребенка с третьего этажа Самарские правоохранители инициировали уголовное производство в отношении шестидесятидевятилетней местной жительницы, которая в состоянии алкогольного опьянения избила пятилетнюю девочку и выбросила ее с расположенного на третьем этаже балкона. Ребенок, по данным…
В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии. "В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным…
Фото
Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию Водопад Бигар или еще одна причина посетить Румынию

В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Самые популярные материалы
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Ученые рассказали о неожиданной пользе брака
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.