Стрельба в колледже в Назрани — ранены два человека

Стрельба, зафиксированная сегодня в одном из колледжей города Назрань (Республика Ингушетия), стала причиной ранений, полученных двумя студентами. Об инциденте сообщает ТАСС.
По данным информагентства, стрельбу устроили учащиеся семнадцати и восемнадцати лет — оба стрелявших, при этом, получили незначительные ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Состояние пострадавших, по словам медиков, стабильное, угрозы для их жизней отсутствуют.
По словам представителей локальных правоохранительных органов, инцидент произошел около Ингушского политехнического колледжа сегодня в одиннадцать часов утра по Москве. Отмечается, что конфликт со стрельбой вспыхнул на фоне личной ссоры.
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