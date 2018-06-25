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Петербургский полицейский спас 50 туристов из горящего хостела

Понедельник, 25 Июня 2018 12:47
Петербургский полицейский спас 50 туристов из горящего хостела Фото из открытых источников

Инцидент с возгоранием в одном из петербургских хостелов произошел еще девятнадцатого июня, однако известно о нем стало только сейчас — по данным локальных СМИ, спасти постояльцев хостела от огня удалось благодаря усилиям одного из патрульных полицейских.

 

Патрулировавший улицы Санкт-Петербурга Сергей Овдиенко обратил внимание на дым, который в два часа ночи поступал из окна жилого дома. Сообщив по рации о пожаре, полицейский проник в здание, чтобы оказать помощь людям.

 

Иностранная туристка, встреченная правоохранителем, подтвердила худшие догадки — в здании действительно вспыхнул пожар. Однако оперативные меры позволили избежать жертв — все иностранные граждане, которые находились в хостеле, благополучно выбрались из здания и не получили травм. В данный момент в МВД решается вопрос о награждении молодого сотрудника полиции Сергея Овдиенко.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Петербург
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