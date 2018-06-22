На Украине подросток-убийца вскрыл труп «ради интереса»

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Совместное распитие алкогольных напитков переросло в кровавую драму с примесью жесткой неадекватности на Украине, где в селе Песчанка Винницкой области двое подростков убили и расчленили своего знакомого.

Конфликт, в результате которого население села Песчанка сократилось на одного человека, вспыхнул во время застолья — пятнадцатилетний подросток и его двадцатидвухлетний приятель стали бить односельчанина, а затем, когда жертва уже не подавала признаков жизни, решили вскрыть тело. Изуродованное тело позже обнаружили полицейские в доме одного из преступников.

"Я видел в Интернете, как это делается, но мне было интересно посмотреть на человеческие органы в реальности, поэтому я решил провести вскрытие", — рассказывает малолетний убийца, отмечая, что уже тренировался на животных. Теперь убийцам грозят пожизненные сроки.