Турецкие силовики задержали 14 сторонников ИГ, готовивших теракты в стране

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Сотрудники спецслужб Турции провели масштабную спецоперацию, по итогам которой были задержаны четырнадцать сторонников террористической организации "Исламское государство"*. Задержанные заговорщики, как сообщает издание Anadolu, занимались подготовкой дерзких террористических атак.

По уточненным данным, террористы, схваченные турецкими силовиками, намеревались провести ряд терактов в преддверии выборов президента, которые скоро состоятся в стране. Операция, в рамках которой сторонников ИГ* задержали, проводилась на территории Стамбула. Все задержанные, как отмечается, являются иностранными гражданами.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда