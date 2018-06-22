Турецкие силовики задержали 14 сторонников ИГ, готовивших теракты в стране

Сотрудники спецслужб Турции провели масштабную спецоперацию, по итогам которой были задержаны четырнадцать сторонников террористической организации "Исламское государство"*. Задержанные заговорщики, как сообщает издание Anadolu, занимались подготовкой дерзких террористических атак.
По уточненным данным, террористы, схваченные турецкими силовиками, намеревались провести ряд терактов в преддверии выборов президента, которые скоро состоятся в стране. Операция, в рамках которой сторонников ИГ* задержали, проводилась на территории Стамбула. Все задержанные, как отмечается, являются иностранными гражданами.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
В заповеднике на юго-западе Румынии, между городами Анина и Решица, находится один из самых любопытн...
ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.