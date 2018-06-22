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Турецкие силовики задержали 14 сторонников ИГ, готовивших теракты в стране

Пятница, 22 Июня 2018 11:50
Турецкие силовики задержали 14 сторонников ИГ, готовивших теракты в стране Фото из открытых источников

Сотрудники спецслужб Турции провели масштабную спецоперацию, по итогам которой были задержаны четырнадцать сторонников террористической организации "Исламское государство"*. Задержанные заговорщики, как сообщает издание Anadolu, занимались подготовкой дерзких террористических атак.

 

По уточненным данным, террористы, схваченные турецкими силовиками, намеревались провести ряд терактов в преддверии выборов президента, которые скоро состоятся в стране. Операция, в рамках которой сторонников ИГ* задержали, проводилась на территории Стамбула. Все задержанные, как отмечается, являются иностранными гражданами.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Турция
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