В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен

Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии.
"В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — заявил пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов.
По его словам, после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.
"Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", – отметил дипломат.
Наумов также сообщил, что в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину, пишет РИА Новости.
Андрей Бородин был начинающим артистом, на его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах.
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