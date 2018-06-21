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В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен

Четверг, 21 Июня 2018 08:08
В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен Фото из открытых источников

Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии.

 

"В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — заявил пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов.

 

По его словам, после приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.

 

"Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", – отметил дипломат.

 

Наумов также сообщил, что в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину, пишет  РИА Новости.

 

Андрей Бородин был начинающим артистом, на его странице в Instagram выложены записи с его участием в телешоу на канале СТС Love, а также с выступлениями на концертах.

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Волкова Алена Опубликовано в Происшествия   Теги Смерть
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